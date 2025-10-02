- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಗಿರಗಿರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನಡೀತಿದ್ದೀಯಾ.. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ವಾಣಿಶ್ರೀಗೆ ಕಾಲೆಳೆದ ನಟ ಯಾರು?
ಗಿರಗಿರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನಡೀತಿದ್ದೀಯಾ.. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ವಾಣಿಶ್ರೀಗೆ ಕಾಲೆಳೆದ ನಟ ಯಾರು?
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ವಾಣಿಶ್ರೀಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತನಗಿಂತ 25 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ನಟಿಯನ್ನು 'ಗಿರಗಿರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನಡೀತಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಹೀರೋ ಯಾರು?
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ, ಜಮುನಾ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಗಂಗಾ ಮಂಗಾ, ದಸರಾ ಬುಲ್ಲೋಡು ಮುಂತಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಎಎನ್ಆರ್, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು, ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನೇರ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಹನಟರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀರೋಗಳು ಕೂಡ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವಾಣಿಶ್ರೀ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೆಯಾಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು
ವಾಣಿಶ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಎನ್ಟಿಆರ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಬಂದರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ 'ಅಣ್ಣಾ' ಎಂದು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ
ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಸುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಟಿಯರೊಂದಿಗೂ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ತುಂಬಾ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಏನಾದರೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಿರಗಿರ ತಿರುಗುತ್ತಾ ನಡೀತಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ವಾಣಿಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ದಸರಾ ಬುಲ್ಲೋಡು', 'ಪ್ರೇಮ್ ನಗರ', 'ಬಂಗಾರು ಬಾಬು' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ 90 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ 'ಮನಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.