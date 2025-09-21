- Home
ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್, ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್.. ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್, 'ನನ್ನು ದೋಚುಕುಂಡುವತೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಮೊದಲು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, 2015ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಭಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನು ದೋಚುಕುಂಡುವತೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ನನ್ನು ದೋಚುಕುಂಡುವತೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಭಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದರು.
ನಭಾ ನಟೇಶ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಂಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಭಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 'ಚಾಂದಿನಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ನಭಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ಗಳಿಲ್ಲ
ಆ ನಂತರ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ರವಿತೇಜ, ನಿತಿನ್, ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್, ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೂ ಕೂಡ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆ ನಂತರ ನಭಾ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ವೈರಲ್
ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಳಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
8 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್
ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಏಂಜೆಲ್ನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಂದಲಾದರೂ ನಭಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ ನೋಡಬೇಕು. ನಭಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 8 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.