- ಡ್ಯೂಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಪಡೆದ ಸಂಬಳ ಇಷ್ಟೇನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 15 ಕೋಟಿ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳಾ?
ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ನಟನೆಯ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿರುವ 'ಡ್ಯೂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
Image Credit : Mythri Movie Makers/ X
ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ ಡ್ಯೂಡ್
ತಮಿಳಿನ ಯುವ ನಟ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್, ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರ 'ಡ್ಯೂಡ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೀರ್ತೀಶ್ವರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : X
ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಮಿತಾ
ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ವಣಂಗಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
Image Credit : X
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು
ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ 'ಪ್ರೇಮಲು' ಚಿತ್ರ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ 'ಡ್ಯೂಡ್' ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 95 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : X
ಮಮಿತಾ ಸಂಭಾವನೆ
ಚಿತ್ರ 100 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಮಿತಾ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಡಿತು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಮಿತಾ ಕೇವಲ 40-60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
