38ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 20ರ ಚೆಲುವೆ: ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಿಂಚು ತೋರಿದ ಜೆನಿಲಿಯಾ!
ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹಾಸಿನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮನಸೆಳೆದರು.
ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್. 2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಜೆನಿಲಿಯಾ ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು.
'ಬಾಯ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಜೆನಿಲಿಯಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. 'ಸಚಿನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಾಲಿನಿ ಪಾತ್ರವು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ 'ಸಂತೋಷ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ', 'ಉತ್ತಮ ಪುತ್ರನ್', 'ವೇಲಾಯುಧಂ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
'ವೇಲಾಯುಧಂ' ಜೆನಿಲಿಯಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಜೆನಿಲಿಯಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ಈಗ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ, 20 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.