ನಿನ್ನೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಖರೀದಿಸಿ 22K, 24K ಚಿನ್ನ; ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
Gold And Silver Price Today: ಇಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ
- FB
- TW
- Linkdin
ಇಂದು ನೀವು ನಿನ್ನೆಯ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೇರಿಸಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಏರಿಕೆಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 8 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂದು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಚಿನ್ನದ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 9,445 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 75,560 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 9,44,500 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಚಿನ್ನದ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 10,304 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 82,432 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,03,040 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 10,30,400 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 94,600 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ವಡೋದರ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ, ಪುಣೆ: 94,450 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಪಲಬ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ: 1,170 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 11,700 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,17,000 ರೂಪಾಯಿ
ಷೇರುದಾರರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವರೆಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.