ಜಿಯೋದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್
Reliance Jio Prepaid Plan Details: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಡೇಟಾ, SMS ಮತ್ತು ಹಲವು OTT ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈಗ 900 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಡೇಟಾ, SMS ಹೀಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಜಿಯೋ 895 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 895 ರೂ. ಆದರೆ, ಇದು 11 ತಿಂಗಳು (336 ದಿನಗಳು) ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 2.66 ರೂ. ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಡೇಟಾ, SMS ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ ಡೇಟಾ
ಜಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ OTT ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಜಿಯೋದಲ್ಲೂ Netflix, Amazon Prime Video, JioCinema, JioTVಗಳಂತಹ OTT ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ಲಾನ್
ಜಿಯೋದ 198 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, 100 SMS, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ AI ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಡೇಟಾ ಪ್ಲಾನ್
ಜಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು Vi ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ಡೇಟಾ, SMS ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.