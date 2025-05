ಓಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು.. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Read Full Gallery

ಓಯೋ.. ಈ ಹೆಸರು ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಸುಲಭ ಬುಕಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಓಯೋ ಜನಪ್ರಿಯ. ಓಯೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.



ಓಯೋ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು?: ರಿತೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಓಯೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲು "Oravel Stays" ಅಂತಿದ್ದ ಹೆಸರನ್ನ 2013ರಲ್ಲಿ "OYO Rooms" ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. OYO ಅಂದ್ರೆ "On Your Own", "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೂಮ್" ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ರೂಮ್‌ನಂತಹ ಅನುಭವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು.