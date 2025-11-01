ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್, 35,100 ರೂ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೋ ಉಚಿತ
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಪ್ರೊ (Google AI Pro) ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಉಚಿತ ಬಳಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 35,100 ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಪ್ರೊ, ಇತ್ತೀಚಿನ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ವಿಯೋ 3.1 ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು 2 ಟಿಬಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಜಿಯೋದ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು 5ಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಅನ್ನು ಎಐನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಸೇವೆ
145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಸೇವೆಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಎಐ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಐ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಎಐ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗೂಗಲ್ ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕೇಂದ್ರ
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು (TPUಗಳು)ಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಎಐ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.