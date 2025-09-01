ದಸರಾ-ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು? ಈಗ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾ?
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬಂಗಾರ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಸರಾ-ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವವರು ಈಗಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾ? ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಇಂದು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಪ್ರಕಾರ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಬಂಗಾರ 2,404 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,04,792 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 76,162 ರೂ.ನಿಂದ 1,04,792 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 28,630 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ?
ಸೋಮವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 5,678 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,23,250 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 86,000 ರೂ.ನಿಂದ 1,23,250 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ.
ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗಲಿದೆ?
ಈ ವರ್ಷದ 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಸರಾ-ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಜೊತೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಬಂಗಾರ 1.08 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಬಹುದು.
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಭಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
- ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
- ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ.
ಈಗ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಹಬ್ಬಗಳ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.