ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ನಿರಾಳರಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರಿಯರು; ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ದರ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
ಚಿನ್ನದ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸೋದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ. ಜಾಗತೀಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 10,190 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 81,520 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,01,900 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 10,19,000 ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 11,117 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 88,936 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,11,170 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 11,11,700 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೀಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ: 1,02,200 ರೂಪಾಯಿ, ಮುಂಬೈ: 1,01,900 ರೂಪಾಯಿ, ದೆಹಲಿ: 1,02,050 ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ:1,01,900 ರೂಪಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: 1,01,900 ರೂಪಾಯಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್: 1,01,900 ರೂಪಾಯಿ
ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ?
ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 110 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 10 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
10 ಗ್ರಾಂ: 1,330 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 13,300 ರೂಪಾಯಿ
1000 ಗ್ರಾಂ: 1,33,000 ರೂಪಾಯಿ