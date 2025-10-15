ಕೇವಲ ₹70 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಟಾಪ್-5 ಬೈಕ್ಗಳಿವು!
ಹೊಸದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100.
ಇದರ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಎಂಜಿನ್: 98.98cc, ಪವರ್: 7.38 bhp, ಮೈಲೇಜ್: 55-60 km/l, ಬೆಲೆ: ರೂ. 63,191 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಹೀರೋ ಹೆಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು.
ಇದರ ಫೀಚರ್ಗಳು: ಎಂಜಿನ್: 97.2cc, ಪವರ್: 7.91 bhp, ಮೈಲೇಜ್: ಸುಮಾರು 70 km/l, ಬೆಲೆ: ರೂ. 58,020 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100
ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳು: 102cc ಎಂಜಿನ್, 70 km/l ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ: ರೂ. 65,407 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್
ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳು: 109.7cc ಎಂಜಿನ್, 68.6 km/l ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ: ರೂ. 66,300 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್
ಬೈಕರ್ಗಳಿಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಫೀಚರ್ಗಳು: 109.7cc ಎಂಜಿನ್, 70 km/l ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ: ರೂ. 58,200 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ.