- Home
- Automobile
- Bike News
- ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್, ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ ನಂತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯೋಜನೆ
ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 22 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಮಾನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ AERA ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಹನ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಗ EV ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಉತ್ತಮ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್ಬೈಕ್
2 ಉತ್ತಮ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರ್ಬೈಕ್
ಸವಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚ: ₹1.29* ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ + ಕೇವಲ ₹1.16* / ಕಿಮೀಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ.
ಮಾಸಿಕ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಸಿಕ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
AERA 5000+ ಅನ್ನು ₹1,29,000* (ವಾಹನ ವೆಚ್ಚ) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಕೇವಲ ₹1.16* ಪಾವತಿಸಿ. ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಸಿಕ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಗಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
AERA BNPL (ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ)
AERA BNPL (ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ)
ಸ್ವೈಪ್ ಮೂಲಕ AERA ಖರೀದಿಸಿ. UPI, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMI ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಾಗಿ ಹರಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
22ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
22ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಯೋಜನೆ - ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
* ಜೀವಮಾನದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ-ಸೇವೆಯಾಗಿ - ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ನೀವು ಬಳಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸಿ.
* ಫ್ಯೂಚರ್-ಪ್ರೂಫ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಹಾಯ - ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ AERA ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.
* ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ - MATTER ಚಾರ್ಜ್ ಹಬ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶ.
* ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು - UPI, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಹಣಕಾಸು EV ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.