ಈ 4 ರಾಶಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ..! ಇವರು ದ್ವೇಷಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗುತ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು? ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ನಮಗೆ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಕೋಪ, ಹಠ, ಮೋಸದ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವರು ಶತ್ರುಗಳಾದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳ ಯುದ್ಧದ ಗ್ರಹ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ. ಶತ್ರುಗಳಾದರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ, ಭಾವುಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಧೈರ್ಯ, ಹಠ ಇವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶತ್ರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಂತೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೂ ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೋಪಿಷ್ಠರು. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಗಳು, ಹಗೆತನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು. ಆದರೆ ಶತ್ರುಗಳಾದರೆ ತೀವ್ರ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ. ಶತ್ರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಇತರ ರಾಶಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತನೆ ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಯಾರಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿನವಾದರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ನೋಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಯಾವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಯೋಚಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವವರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಥವಾ ವೈಷಮ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಂತೆವೆಂದು ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ವೈಷಮ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಾಶಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳಾದಾಗ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು ಸವಾಲಿನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅರಿತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)