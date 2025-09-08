ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜವೈಭೋಗ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವರದ್ದು ಮಾತ್ರ
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು. ಏನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಗೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲರು. ಏನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
1.ಮಕರ ರಾಶಿ...
ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗಿಂತ ಗೆಲುವನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗೆಲುವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ. ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಸೋಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಸಂಯಮ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಶನಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನೆ, ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಕ್ಷೆ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ. ಶನಿ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶನಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
2.ಸಿಂಹ ರಾಶಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಮಾನತೆ, ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಸಹಜವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ರಾಜರಂತೆ ಆಳ್ತಾರೆ, ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಲವಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ.
3.ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗ್ರಹ ಅಂಗಾರಕ. ಕುಜ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೇತು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಪುನಾದಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟದಂತೆ ಕಂಡ್ರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲುವು ಅವರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ.
4.ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೂ, ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚತುರತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ..
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಗ್ರಹ ಅಂಗಾರಕ. ಅವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಾಹಸ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.