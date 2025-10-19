ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆ ಶುಕ್ರನಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ನವೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಬರದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೈಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಖರ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ತೊಂದರೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಲು, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಕಂಡೂಲ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುವುದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.