ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
venus transit in virgo luck money on zodiac signs ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 10:38ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 02ರವರೆಗೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮದುವೆ, ವ್ಯವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸುಗಂಧ, ಆಭರಣ, ಅಲಂಕಾರ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶುಕ್ರನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಯೋಜನೆಗಳು, ಗಡುವುಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಆದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅರಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು ಬೋನಸ್ಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.