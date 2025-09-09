ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲ, 79 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಶನಿ ಬಲ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಶನಿದೇವನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಮ್ಮುಖವು ಅಂತಹ ಹಿಮ್ಮುಖ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿದೇವನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ:
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರ. ಶನಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ:
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಿಂತನಶೀಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.