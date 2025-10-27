ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
Mars Transit In Scorpio These Unlucky Zodiac Signs May Face Negative Impact ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಇಂದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43 ಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ
ಇಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವನ್ನು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43 ಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7, 2025 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಠಿಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ಕಳ್ಳತನ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ, ಹಲ್ಲು, ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ ಒತ್ತಡದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಬಹುದು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.