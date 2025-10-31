ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಧ್ರುವ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Saturday 1 November 2025 In Dhruv Yog And Ravi Yoga 1 ನವೆಂಬರ್ ಶನಿವಾರ ಧ್ರುವ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಯೋಜನ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನ ನಾಳೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಳೆ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ಲರ್, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ನಾಳೆ ಗಳಿಕೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಾಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.