ನಾಳೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರವಿ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣದ ಹೊಳೆ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Thursday 25 September 2025 Ravi Yoga ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯನ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಮ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಂತರ, ನಾಳೆ ಸ್ವಾತಿಯ ನಂತರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ರವಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಕುಟುಂಬ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾವನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಉತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನಾಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವು ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಇಂದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ನಾಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.