ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ- ಅದೃಷ್ಟ
ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದೆ.
Image Credit : AI Generated
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಂದು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
