ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ (ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ), ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಇರುವವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು. ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 4 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 3. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ.