ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರ ದಿನಾಂಕ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಬುಧವು ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಹಾರ, ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು. 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದವರು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಅವರು ಇತರರ ಸಲಹೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಹಾರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಅಪಾಯವು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾಗ್ಮಿತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವು ಅವರನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರುವ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.