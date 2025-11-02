ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತ್ರು ಗ್ರಹ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನವೆಂಬರ್ ಅಶುಭ
Surya shukra yuti in libra November 2025 unlucky zodiacs ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಒತ್ತಡದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 2 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ನೀವು ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ-ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮನೆಯಾದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.