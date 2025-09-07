ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ 'ದ್ವಿದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುರು
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ನಡುವೆ ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ 30° ಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಇದು 'ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
'ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದಿದ್ದವರು ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶುಕ್ರರ 'ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ದಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.