ಸೂರ್ಯ ಗುರುನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.57 ಕ್ಕೆ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ, ತ್ರಿಗುಣ ಲಾಭ
12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.57ಕ್ಕೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ತ್ರಿಕೇದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಂತೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ತ್ರಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರ ಸಂಬಂಧ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.