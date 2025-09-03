ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಸೂರ್ಯನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.