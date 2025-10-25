ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ನವೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಅಶುಭ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ನವೆಂಬರ್ 16, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಬಲ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾಗಣೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೇಷ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಮದುವೆ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ತಾಯಿ, ಸಂತೋಷ, ಮನೆ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂಪತ್ತು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ) ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ. ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ತುಲಾ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೊದಲ ಮನೆ/ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ (ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ವೃತ್ತಿ, ತಂದೆ, ಗೌರವ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರಬಹುದು.