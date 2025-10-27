12 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟ
sun and shukra conjunction in scorpio these zodiac sign will be rich ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ತಂದೆತನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ . ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಲಾಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಂತರ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.