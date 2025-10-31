ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ನಡುವೆ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
shukra mangal dashank yog mesh sinh dhanu get rich in november ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗವು 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ
ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 ರಿಂದ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಪರಸ್ಪರ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು 360 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಭ್ರಮಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಮಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು 36 ಡಿಗ್ರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಹ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ದಶಾಂಕ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವೇಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಯವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಹತ್ತನೇ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.