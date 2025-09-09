ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಶುಕ್ರ, ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ
ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮವು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ದಿನಗಳನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೇದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:35 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 06:27 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮವು ಯಾವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತುರದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಅಸ್ತಮವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕಲಹಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.