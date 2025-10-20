ಇಂದು ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಇಂದಿನಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
shani vakri in meen rashi from 20 october 2025 golden time for 3 zodiac signs ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಶನಿಯು ೨೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೫ ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಡ್ತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಯಸಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸಮಯವು ಅದೃಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.