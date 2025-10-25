ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿಯು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲಗ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಗ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೀವನವು ವೈಭವಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ತನೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.