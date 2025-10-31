30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ
shani gochar make vipreet rajayoga these zodiac sign get profit ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶನಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಶನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು 30 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಗುರುವಿನ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಶುಭ-ಅಶುಭ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಈ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಗುರು-ಶನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಐದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ನೋಟವು ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರುವು ಆರನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶನಿಯು ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.