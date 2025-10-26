ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ruchak rajayoga lucky for 3 zodiac signs till december ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ.
ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಂಗಳವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಕ್ ಎಂಬ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಋಚಕ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಋಚಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಸಂಚಾರವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸಮಯ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಋಚಕ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.