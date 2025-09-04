ಚಂದ್ರ ರಾಹು ಭೇಟಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:21ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಶುರು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ರಾಹು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಗ್ರಹಣ ದೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವೂ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:21 ಚಂದ್ರನು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ದೋಷವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಹು-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಸಹ ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 9 ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು.