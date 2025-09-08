ರಾಹು-ಕೇತು ಪರಿಣಾಮ: 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಮನೆ, ಜಮೀನು!
ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎಂಬ ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು ಪ್ರತಿ 18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೂ, ಕೇತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೇಷ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ತುಲಾ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ, ಮನೆ, ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ರಾಹು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೇತು ೫ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ೮ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಕೇತು 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೈಸೇರುತ್ತವೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ೫ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಕೇತು 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂತಾದವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹು ೩ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಕೇತು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಜಮೀನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಲದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ.