ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
October 23 Chandra gochar moon transit lucky zodiac signs ಪ್ರಭಾವಿ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು
ವಿವಾಹಿತ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.