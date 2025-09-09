ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು, ಗೌರವ ಜೊತೆ ಹಣ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲಾಂಕ್ 8 ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಮುಲಾಂಕ್ 8 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಶನಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತರು. ಈ ಜನರು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರು.
ಶನಿ ದೇವರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಧಿಯ ಬದಲು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಜನರು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದ ಈ ಜನರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಜನರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಆಸ್ತಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.