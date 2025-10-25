ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹ ರಾಶಿ ಬದಲು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
november grah gochar shukra surya budh rashi parivartan 2025 Zodiac Signs ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ - ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ,ವೃಷಭ,ಮಿಥುನ
ಈ ತಿಂಗಳು, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ನವೀಕೃತ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಧನ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ,ಸಿಂಹ,ಕನ್ಯಾ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು.
ಈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಮತ್ತೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ತುಲಾ,ವೃಶ್ಚಿಕ,ಧನು
ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ,ಕುಂಭ,ಮೀನ
ಈ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಶೋಧನೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.