ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, 3 ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು
November 2025 grah gochar rashifal november horoscope rajayoga ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ರಾಶಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.