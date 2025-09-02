- Home
- Astrology
- ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅದೃಷ್ಟ- ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ..!
ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅದೃಷ್ಟ- ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತೆ..!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು, ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ನ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರನ್ನು 5 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಇರುವವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.