ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬಡತನ ಬರುವುದು ಖಚಿತ
Mobile number numerology digits combinations mobile number bring poverty ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಯೋಜನೆ ನೋಡಿ.
ಚಂದ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಾರದು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಾರದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 8 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 28 ಅಥವಾ 82 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಜನರು, ಅವರು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಗಾತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
67 ಅಥವಾ 76 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 79 ಅಥವಾ 97 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ರಕ್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.