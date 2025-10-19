ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ
mercury venus war bad for these zodiac signs ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಡುವೆ ಗ್ರಹ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆತುರದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಅಗತ್ಯ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚದ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಡಪಡಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ದೈಹಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆನಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ.