ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಇಂದು ಗುರು-ಬುಧ ಯುತಿ: ಈ 4 ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ..!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಅಂದರೆ ಇಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಬಲವಾದ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.