ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿಯರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
men born on these dates make the best husbands ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಂಡಂದಿರಾಗುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
2, 11, 20, 29
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಎರಡು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಾಂತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡನೇ ರಾಡಿಕ್ಸ್
ಎರಡನೇ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಗಂಡಂದಿರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷ
ಈ ಪುರುಷರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.