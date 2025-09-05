ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ 4 ಗ್ರಹದಿಂದ ಹಣವೇ ಹಣ, ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ
ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ.. ಈ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವು ವರದಾನ.. ಹಣವೇ ಹಣ!
- FB
- TW
- Linkdin
ಈ ತಿಂಗಳ 15 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ.
ಮೇಷ:
ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ:
ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲಾಟರಿಗಳು, ಷೇರುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ:
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ:
ವಿಶೇಷ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಹ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಆದಾಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.