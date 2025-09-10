ಮಂಗಳನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಜೊತೆ ಈ 2 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಂಗಳವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ವೃಶ್ಚಿಕ: 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಸಿಂಹ: 2025 ರಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಅಧಿಪತಿಯ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.