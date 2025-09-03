ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ಇಂದು ಮಂಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಷ್ಟ- ಕಷ್ಟ ಶುರು, 23ರವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೃಗಶಿರ, ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧನಿಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:04 ಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:08 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಮನೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ, 'ಓಂ ಅಂಗಾರಕಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು 10 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಂಗಳವಾರ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.