100 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ; ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಮಂಡಲ ದೇವ, ಸೂರ್ಯ ದೇವ ಮತ್ತು ಬುಧ ದೇವರು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು.
ಮಂಗಳವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೂರ್ಯನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನವೆಂಬರ್ 19 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಮೊದಲು, ಬುಧವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಭವಿಷ್ಯವು ಬೆಳಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ-ವ್ಯವಹಾರವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ-ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ವಿವಾಹ ಚಿಹ್ನೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.